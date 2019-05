Corsa salvezza per 7 - Empoli: l'entusiasmo c'è. Ma calendario durissimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A memoria, dura ricordare una corsa salvezza di questo livello negli anni recenti. Chievo e Frosinone hanno già salutato la massima categoria, ma per trovare la terza retrocessa servirà aspettare quasi certamente l'ultima giornata. Dal Cagliari all'Empoli, tutto è ancora in gioco per una strana ma quanto mai avvincente combinazione di fattori e risultati. Fiorentina e Cagliari sembrano aver staccato la spina decisamente troppo presto, Parma e Bologna si giocheranno questa sera un fondamentale scontro diretto, l'Udinese ha trovato un successo vitale col Frosinone, il Genoa che stenta e l'Empoli reduce da due successi consecutivi sono le tante facce di una stessa medaglia. E per trovare quella finale e definitiva, che uscirà da una combinazione di decine di migliaia di possibili incastri, come detto servirà attendere molto probabilmente la giornata finale del campionato.

Lo stato di forma: Fisicamente e mentalmente, l'Empoli è la squadra che sta meglio delle 7 in corsa per non retrocedere. Peccato solo che la classifica sia la peggiore di tutte le protagoniste di questa impronosticabile corsa. I due successi contro Fiorentina e Sampdoria però hanno ridato entusiasmo alla squadra di Andreazzoli che ora, nelle ultime due stagionali, giocherà con voglia e cattiveria per provare a raggiungere quei 41 punti che salvo colpi di scena dovrebbero bastare per festeggiare.

Le prossime sfide: Il calendario, però, non è propriamente dalla parte degli azzurri. Che domenica ospiteranno al Castellani un Torino lanciatissimo e in piena corsa per un posto in Europa. E all'ultima l'Inter dell'ex Spalletti che potrebbe essere ancora a caccia di punti buoni per la matematica qualificazione alla Champions League.

37^ Empoli-Torino

38^ Inter-Empoli

La classifica della volata salvezza:

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

* una gara in meno