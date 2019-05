Corsa salvezza per 7 - Fiorentina: paura e classifica avulsa le avversarie

© foto di Giacomo Morini

A memoria, dura ricordare una corsa salvezza di questo livello negli anni recenti. Chievo e Frosinone hanno già salutato la massima categoria, ma per trovare la terza retrocessa servirà aspettare quasi certamente l'ultima giornata. Dal Cagliari all'Empoli, tutto è ancora in gioco per una strana ma quanto mai avvincente combinazione di fattori e risultati. Fiorentina e Cagliari sembrano aver staccato la spina decisamente troppo presto, Parma e Bologna si giocheranno questa sera un fondamentale scontro diretto, l'Udinese ha trovato un successo vitale col Frosinone, il Genoa che stenta e l'Empoli reduce da due successi consecutivi sono le tante facce di una stessa medaglia. E per trovare quella finale e definitiva, che uscirà da una combinazione di decine di migliaia di possibili incastri, come detto servirà attendere molto probabilmente la giornata finale del campionato.

Lo stato di forma: Nel girone di ritorno la Fiorentina, prima con Pioli e poi con Montella, ha portato a casa 14 punti. Un bottino decisamente misero per una squadra che a inizio stagione doveva ipoteticamente lottare per un piazzamento europeo. E invece le sole 2 vittorie, i tanti pareggi e le troppe sconfitte (5 ko nelle ultime 6 giornate) hanno complicato un campionato che come detto doveva vedere i viola protagonisti per ben altri obiettivi.

Le prossime sfide: I 40 punti attuali non regalano certezze matematiche agli uomini di Montella e addirittura un pareggio contro il Parma, seppur con una clamorosa quanto improbabile sequenza di altri risultati, potrebbe non bastare. Il tutto per colpa di una classifica avulsa che, in caso di arrivo di almeno 3 squadre a 41 punti, condannerebbe la Fiorentina ad una clamorosa retrocessione. Anche se dopo la partita col Parma i viola avranno un altro scontro diretto contro il Genoa dell'ex Cesare Prandelli.

37^ Parma-Fiorentina

38^ Fiorentina-Genoa

La classifica della volata salvezza:

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

* una gara in meno