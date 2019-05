Corsa salvezza per 7 - Parma: la classifica avulsa è dalla parte dei ducali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A memoria, dura ricordare una corsa salvezza di questo livello negli anni recenti. Chievo e Frosinone hanno già salutato la massima categoria, ma per trovare la terza retrocessa servirà aspettare quasi certamente l'ultima giornata. Dal Cagliari all'Empoli, tutto è ancora in gioco per una strana ma quanto mai avvincente combinazione di fattori e risultati. Fiorentina e Cagliari sembrano aver staccato la spina decisamente troppo presto, Parma e Bologna si giocheranno questa sera un fondamentale scontro diretto, l'Udinese ha trovato un successo vitale col Frosinone, il Genoa che stenta e l'Empoli reduce da due successi consecutivi sono le tante facce di una stessa medaglia. E per trovare quella finale e definitiva, che uscirà da una combinazione di decine di migliaia di possibili incastri, come detto servirà attendere molto probabilmente la giornata finale del campionato.

Lo stato di forma: Inutile girarci intorno, la sfida di questa sera a Bologna è di fondamentale importanza per il Parma in ottica salvezza. Un successo infatti porterebbe la squadra a 41 punti, quota che di per sé non garantirebbe al 100% la salvezza ma che grazie ad una complessa (ed ipotetica) classifica avulsa farebbe festeggiare comunque gli uomini di D'Aversa. Anche se gli ultimi risultati, 5 pareggi dopo 3 sconfitte consecutive, hanno in parte complicato un finale di stagione che sarebbe potuto essere ben più tranquillo.

Le prossime sfide: Detto della gara di questa sera contro il Bologna, primo e più importante crocevia per la salvezza, il Parma chiuderà la stagione con due complicatissime sfide. La prima in casa contro una Fiorentina reduce da 12 partite senza successo e clamorosamente diventata una diretta concorrente per l'obiettivo. La seconda in casa di una Roma che verosimilmente avrà voglia di vittoria per provare ad acciuffare in extremis l'ultimo posto buono per la Champions.

36^ Bologna-Parma

37^ Parma-Fiorentina

38^ Roma-Parma

La classifica della volata salvezza:

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

* una gara in meno