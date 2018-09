Corsera, clamoroso Marotta: ci prova il Napoli. L'ad: "Fatemi riflettere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Marotta ieri ha detto sostanzialmente addio alla Juventus. E l'indicrezione del Corriere della Sera ha del clamoroso: ci prova il Napoli. Ci sarebbe già stato un incontro con alcuni dirigenti azzurri e le parti hanno parlato di questa eventualità. "Fatemi riflettere, intanto ci vediamo allo stadio", ripeteva salutando alcuni dirigenti del Napoli, incontrati ieri - si legge sull'edizione online del quotidiano - in un ristorante di Galleria Subalpina, nel centro storico di Torino. Però un nuovo contatto c’è stato, anche ieri, in città e poi allo stadio. Marotta riflette, mentre dice "smentisco categoricamente" una sua possibile candidatura per la presidenza della Federcalcio. Poi aggiunge: "Qualche giorno e deciderò che fare".