CorSera - Inter, Zhang Jr. non è solo l'erede dell'impero: ecco perché il suo ruolo è strategico

Steven Zhang, 28enne presidente dell’Inter, è azionista al 39% della cassaforte di famiglia che controlla il club nerazzurro. È un dato - sottolinea il Corriere della Sera - mai emerso chiaramente anche perché la proprietà dell’Inter e del gruppo Zhang è un vero e proprio labirinto. Indica che non è solo l’erede designato che si sta facendo le ossa. Zhang senior e Zhang junior sono anche soci. Sotto di loro (e sopra l’Inter) un gruppo che in tutte le sue articolazioni è una garanzia di solidità.

Nonostante il Covid-19 e le perdite a bilancio, Suning vola alla Borsa di Shenzhen: il motivo - secondo il quotidiano - è da rintracciare nel boom delle vendite online e nelle aspettative degli investitori. Ma i documenti societari e le carte depositate in Borsa a Shenzhen permettono di allargare lo sguardo e di mettere insieme il puzzle degli assetti familiari. Zhang senior - si legge - è salito dal 48 al 50% di una finanziaria (Suning Appliance) titolare del 20% dell’azienda quotata. E poi possiede direttamente il 21% e indirettamente un altro 4% circa. In sostanza ha il controllo del gruppo con il 33% tra quote dirette e indirette.

Per quanto riguarda l'Inter, interessa in modo particolare la piccola partecipazione indiretta, cioè il 4% perché è custodita nella finanziaria di famiglia, Suning Holdings Group (Shg) che fece l’acquisizione del club. In alcuni documenti ufficiali si fa riferimento a questa società come «multinazionale cinese operativa nel mercato al dettaglio dell’elettronica di consumo» (lo dice il bilancio dell’Inter), o come «proprietaria di Suning.com» (lo dice il sito web della stessa Shg). Ma in realtà ha «solo» il 4% del gigante dell’elettronica. Shg è concentrata su altri business, dalla finanza ai media all’immobiliare, anch’essi con fatturati miliardari. E controlla le attività sportive, Inter compresa.

Ed è qui, nella cassaforte di famiglia Shg, che si colloca il 39% di Steven Zhang mentre il padre ha tutto il restante capitale. È una partecipazione rilevante in una «posizione» strategica. Per arrivare a Milano, poi, bisogna passare dalla Suning Sports International di Hong Kong che controlla in Lussemburgo la Great Horizon, titolare del 68,5% dell’Inter. Dunque con il 39% della società «madre», la Z di Zhang (junior) è ancor più evidente sulle maglie nerazzurre.