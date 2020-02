vedi letture

CorSera - Milan, Boban e Maldini si sentono delegittimati. Rapporti compromessi con Gazidis

Il pianeta rossonero - sottolinea il Corriere della Sera nella sua analisi del momento del club - è squassato dalle lotte intestine scoppiate al quarto piano di Casa Milan, dove l’orientamento dell’ad Gazidis di affidare la panchina il prossimo anno a Ralf Rangnick - si legge - viene considerato come una destabilizzante invasione di campo dai dirigenti dell’area sportiva. Individuare un tecnico senza condividerne la scelta con Boban e Maldini quando la squadra è in ripresa - continua il Corriere della Sera - viene vissuto dai due manager come una completa delegittimazione. In mancanza di un chiarimento che Paolo e Zvone hanno sollecitato ai referenti del fondo e all’ad con cui si incontreranno la settimana prossima, i rapporti sembrano compromessi.