Cosa ha impedito a Lorenzo Insigne di andare a Liverpool?

Tanto per chiarire, non abbiamo una risposta. Altrimenti non ci sarebbe un punto interrogativo alla fine del titolo. E, per quanto possa sembrare il contrario, non vogliamo alimentare dietrologie, ma soltanto porre un quesito. Ieri Ancelotti ha provato a tagliare corto: niente illazioni, Lorenzo Insigne non è a Liverpool perché non sarebbe potuto comunque scendere in campo. Niente rottura, litigata, scontro. Niente conseguenze della maxi-multa appioppata al numero 24 del Napoli. Né di tutto quello che è successo da 20 giorni a questa parte. Poi però il tecnico dei partenopei ha aggiunto un ulteriore dettaglio.

Sarebbe venuto volentieri per stare vicino alla squadra da capitano. Ecco, il punto è questo: perché non è successo? Se l’assenza di ADL, a voler tenere sgombro il campo da cattivi pensieri, si spiega col recente rientro dagli USA, per quella del capitano non basta l’impossibilità di scendere il campo. Probabilmente Insigne dovrà curarsi, ma da quel che si è capito (e l’augurio di pronta guarigione è ovvio) la botta al gomito presa contro il Milan necessita soprattutto di riposo, non incompatibile con un viaggio aereo verso Liverpool. Non sarebbe stato né il primo né l’ultimo giocatore a seguire i propri compagni da infortunato, senza poter scendere in campo, per stare al fianco della squadra. In fin dei conti, potrebbe obiettare qualche malpensante, una trasferta di Champions dalla tribuna l’ha già seguita. Invece è rimasto a casa, pur desideroso di viaggiare con i suoi alla volta di Anfield. Perché non l'abbia fatto è un mistero nel mistero del Napoli versione 2019-2020. Forse.