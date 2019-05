Così fu: la risposta di Ranieri, la furia della Lazio. La ricostruzione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Così fu". Un inciso, per confermare la domanda del cronista in conferenza stampa. Però nessuna accusa, nessuno scheletro tirato fuori dall'armadio. La risposta di Claudio Ranieri di oggi, ha fatto rumore su quella che fu la gara tra Lazio e Inter nel 2010. Quella dell'Oh Noooo in curva, della vittoria dell'Inter per 2-0, reti di Samuele e di Thiago Motta.

Il fatto di oggi Questo il testuale della conferenza stampa odierna a Trigoria, domanda e inciso di Ranieri.

Domanda.

"Nove anni fa un 'oh no' veniva esposto all'Olimpico, in una sfida tra Lazio e Inter, la curva nord chiese sostanzialmente alla squadra di scansarsi per favorire il cammino dell'Inter in campionato".

Risposta.

"E così è stato, così fu".

Domanda.

"Siccome adesso l'Atalanta è rivale della Roma per la corsa alla Champions League, si sta già riparlando di scansarsi".

Risposta.

"A me non interessa, a queste cose deve pensare la Lega. Io penso a giocare, sono sempre stato una persona leale, questo per me è importante".



La posizione della Lazio - Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, in diretta alla radio ufficiale del club biancoceleste, ha parlato dopo le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa, con il tecnico giallorosso che ha risposto a una domanda sulla possibilità che i cugini potessero favorire l'Atalanta come fatto anche nove anni fa con l'Inter che contendeva lo scudetto proprio ai giallorossi: "Quelle di Ranieri sono dichiarazioni gravi. Non è un tifoso, ma un tesserato. Non so se le conferenze stampa della Roma vengano fatte in un bar a Trigoria. Chiederemo l'intervento della Lega".

La Procura FIGC chiede il filmato - La procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro - apprende l'ANSA -, venuta a conoscenza delle frasi di Claudio Ranieri su Lazio-Inter del 2010, ha subito chiesto il video della conferenza per una analisi disciplinare del caso. "E' probabile - spiega una fonte qualificata - che una decisione sulla formalizzazione di un procedimento nei confronti del tecnico romanista verrà presa dopo una valutazione completa e quindi dopo le gare di questo turno di campionato". "Così è stato, così fu" ha detto il tecnico della Roma oggi a Trigoria, riferendosi a quando nove anni fa sugli spalti dell'Olimpico i tifosi biancocelesti mostrarono lo striscione 'Oh Nooo' dopo la sconfitta con l'Inter, rivale scudetto della sua Roma.

La posizione di Ranieri Come già spiegato all'inizio, il tecnico della Roma, e lo farà in prima persona dopo la gara di domani, spiegherà che il suo era semplicemente un inciso riferito alla posizione della curva e non a dietrologie e teorie su quel che accadde in campo. No a strumentalizzazioni, fa sapere il tecnico di Testaccio.