"Così non si può andare avanti". Totti ha ragione sull'utilizzo del VAR

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha sbottato, e ha ragione, Francesco Totti nel post-gara di Roma-Inter. L'ex numero 10 giallorosso ha fatto sentire la sua voce e quella del club per quanto avvenuto al 36', un attimo prima del ribaltamento di fronte che ha portato i nerazzurri in vantaggio grazie al guizzo di Keita.

Il contatto tra D'Ambrosio e Zaniolo è netto e non si capisce come l'arbitro Rocchi non abbia avuto come alleato il Var, strumento innovativo quanto - apparentemente - facoltativo e soggettivo. Perché Fabbri, incaricato di segnalare eventuali irregolarità al suo collega, ha invece dato il via libera per continuare a giocare. Allora Totti e la Roma hanno ragione a lamentarsi: "Così si indirizzano le partite ma anche i campionati. Non si può andare avanti su questa strada". Parole forti, che probabilmente tutti più o meno pensiamo e che avrebbero bisogno di una risposta da parte del mondo arbitrale. Per salvaguardare il nostro calcio, spesso bistrattato e sempre nell'occhio del ciclone. Fare un po' di chiarezza gioverebbe a tutti, agli arbitri in primis.