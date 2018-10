© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso si può davvero voltare pagina. Guardare avanti senza pensare, e rimpiangere, il passato. Il Napoli visto ieri sera al San Paolo è il manifesto migliore di una squadra che ha un'altra anima, pur utilizzando grossomodo lo stesso gruppo formato dopo la cessione di Gonzalo Higuain. E' una squadra nuova, camaleontica, quella disegnata dal tecnico emiliano, che valorizza tutti senza intestardirsi sull'altare di un gioco che può e deve variare.

La svolta, dopo il brutto esordio in Champions di Belgrado, è arrivato a Torino contro i granata. Lì si è capito che il nuovo Napoli aveva finalmente trovato il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva a prescindere dal modulo. Lì si è capito che c'era vita oltre Maurizio Sarri, che si poteva giocare anche in altro modo. Anche se Ancelotti in tutte le conferenze stampa elogiava le lodi del suo predecessore.

Ieri però s'è capito che questo Napoli può spingersi anche oltre rispetto a quanto fatto nel recente passato. Una squadra che può variare tema come mai era capitato con Maurizio Sarri, che a massimo dal 4-3-3 - in sporadiche circostanze - è passato al 4-2-3-1. In gare comunque sulla carta molto più semplici di quella coi reds. Ancelotti, invece, ha dimostrato di non aver paura di variare il suo undici a seconda dell'avversario, di cambiare radicalmente squadra quando ce n'è la necessità e ha inaugurato la difesa a tre in una gara già decisiva. "Ho cambiato modulo perché ho studiato bene la loro fase di pressing", ha dichiarato subito dopo il match. Parole che nel triennio precedente non s'erano mai sentite: così Sarri non l'avrebbe mai giocata.