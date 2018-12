CR7 chiama Messi. Se andasse al Milan?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, sui cartacei di oggi, chiama Lionel Messi in Italia. "Faccia come me, accetti la sfida"

Come sarebbe l'approdo di Lionel Messi al Milan? Un anno e mezzo fa, l'indiscrezione era evidente. Cristiano Ronaldo era finito nel mirino dell'ambizioso Milan cinese, quello che, per inciso, aveva acquistato Bonucci, blindato Donnarumma, fatto carte false per André Silva, puntellato i reparto con Calhanoglu, Kessie, Musacchio e Kalinic. E che poi arrivò sesto in classifica, con un bilancio drammatico e l'addio di Yonghong Li - oltre a quelli di Fassone e Mirabelli - dopo il takeover di Elliott, in estate. Proprio il fondo americano sarebbe intenzionato a offrire un discreto gruzzolo.

PROBLEMA FFP - Il Fair Play Finanziario però farà cadere la propria scure nei confronti del bilancio milanista, con una multa prima - per il periodo 2014-2017 - e poi con un settlement da valutare a giugno, con la possibilità che la commissione venga ammorbidita a causa del cambio di proprietà avvenuto proprio in estate. Il Milan avrebbe una grande "seconda punta" da affiancare a Cutrone o Higuain, alla bisogna. Le distanze forse si ammorbidirebbero, soprattutto in caso di qualificazione Champions. Ma per ora è solo un bel sognare: come avere Ronaldinho, oppure Ronaldo, fra le proprie fila.