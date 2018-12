CR7 chiama Messi. Se andasse alla Juventus?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cristiano Ronaldo, sui cartacei di oggi, chiama Lionel Messi in Italia. "Faccia come me, accetti la sfida"

Come sarebbe l'approdo di Lionel Messi alla Juventus? Uno scenario che al momento appare non plausibile, perché la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo va alimentata, probabilmente sarebbe distrutta se finissero nella stessa squadra. Non da un punto di vista tecnico, perché è evidente che Messi e CR7 siano su un piano diverso da tutti gli altri calciatori nel mondo, ma da quello caratteriale. Lo juventino, negli anni, ha oscurato Kakà, Benzema e Gareth Bale, compagni di reparto straordinari ma che non hanno reso secondo le aspettative. O, comunque, meno di lui.

TROPPI COSTI - La Juventus di questa stagione chiuderà un bilancio in negativo - a meno che non vinca la Champions League - ma non potrà caricarsi di ulteriori spese a meno che non ci siano delle cessioni clamorose. E non è detto che non succedano, perché la Juve sta seguendo nomi altisonanti per chiudere l'attacco, magari cedendo Dybala. Messi probabilmente non sarà un'opzione, ma bisogna aspettarsi un mercato di giugno scoppiettante. E forse pure inaspettato.