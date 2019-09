Cristiano Ronaldo guadagna come il Parma

Cristiano Ronaldo guadagna come tutto il Parma. I dati dell'inchiesta di Gazzetta svelano come gli emolumenti netti dell'asso portoghese, 31 milioni all'anno, siano pari a tutto il monte ingaggi (lordo) dei ducali. Una cifra a cui però andrebbe aggiunta la parte di contributi e tasse trattenute alla fonte, cioè in busta paga. A quel punto Ronaldo si colloca intorno tra la Lazio e il Torino, al settimo posto. Insomma, Ronaldo è da preliminari di Europa League, se la Coppa Italia venisse vinta dalle prime sei in classifica.

POI DE LIGT - Dopo CR7 c'è un buco di circa 19 milioni di euro. Perché il secondo è Matthijs de Ligt, preso dall'Ajax e stipendiato 8 milioni di euro, più 4 di bonus legati a prestazioni singole e di squadra. Certo, la nuova fiscalità italiana aiuta e toglie qualche trattenuta rispetto all'anno precedente (con Ronaldo, appunto).

OTTO DEL NAPOLI - C'è poi la statistica, curiosa, di vedere come Cristiano Ronaldo sia stipendiato come l'addizione della top 8 del Napoli, da Koulibaly (6 milioni) a Milik (2,4). In mezzo Mertens e Callejon, Insigne e Milik. Questo per fare capire il divario, evidente, tra lo stipendio della prima squadra d'Italia e quella seconda in classifica.