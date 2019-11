Da una sosta all'altra, Atalanta, la Champions in mezzo a Juve e Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Apre la Juve, chiude il Milan - Una cinquina di partite di campionato intense e complicate, per l'Atalanta di Gasperini. Domani la partitissima con la Juventus, in casa. Quindi un trittico che comprende la sentitissima sfida col Brescia, l'Hellas Verona e il Bologna, prima di ospitare il Milan in casa sotto Natale.

Ultime speranze europee - In settimana torna anche la Champions, per la Dea. Che nell'occasione ospiterà la Dinamo Zagabria dopo la batosta dell'andata in Croazia. Per i nerazzurri è l'ultima occasione per sperare in un proseguimento dell'esperienza europea. In caso di mancato successo, a poco potrebbe servire l'ultima del girone in casa dello Shakthar.