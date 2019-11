Da una sosta all'altra, Brescia al derby. Dentro-fuori con la SPAL?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Derby di fine mese - Il Brescia si trova in un momento difficile del proprio campionato. La classifica non è delle migliori e le prossime due gare non tra le più semplici. Prima a Roma contro i giallorossi, con la squadra di Fonseca abbastanza in forma e che ha trovato la quadratura. Poi in casa contro l'Atalanta, in un match che tutti quanti sentono come un derby da vincere assolutamente, dopo tantissimi anni di assenza.

Un pelo meglio - Dopo questo mini ciclo davvero complicato, incominciano le sfide salvezza. Quelle contro Spal, Lecce, Sassuolo e Parma potrebbero dare un verso al campionato, sia da una parte che dall'altra. Il rischio è quello di arrivare alla gara contro i ferraresi già quasi al dentro-fuori, un po' per entrambe le squadre.