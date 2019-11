Da una sosta all'altra, Cagliari in rampa di lancio. Terzi a Natale?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

In rampa di lancio - Il Cagliari sta avendo una crescita verticale nelle ultime settimane, come confermato dalla vittoria di Bergamo con l'Atalanta. Ed è la squadra con il migliore calendario da qui a Natale, dovendo incontrare solamente la Lazio tra le attuali pari grado. Insidie in particolare contro il Lecce che, al Via del Mare, è avversario ostico.

Terzi a Natale? Lo straordinario momento di forma degli isolani potrebbe andare a nozze contro Sampdoria - che li incontrerà due volte nel giro di quattro giorni, in Coppa Italia - Sassuolo e Udinese, anche se sono ben tre le trasferte di questo periodo. Certo, se non dovesse scendere la catena, Maran potrebbe legittimamente sognare il terzo posto a Natale.