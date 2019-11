Da una sosta all'altra, Fiorentina con Ribery. Per prendere il volo

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Due per rilanciarsi - La Fiorentina ritrova Franck Ribery dopo la squalifica - e la febbre che lo ha colpito in questi giorni - e spera di rilanciare le proprie quotazioni per una candidatura europea. Contro l'Hellas Verona e il Lecce ci sono sei punti in palio da guadagnare per non rimanere nel limbo della media classifica.

Tre per capire dove arrivare - La prima settimana di dicembre porterà con sé la sfida contro il Cittadella, di Coppa Italia, spartiacque per il filotto più complicato. Perché quelle con Torino, Inter e Roma - le ultime due in casa - daranno la giusta dimensione ai viola di Vincenzo Montella: prendere il volo oppure rimanere a terra, si capirà prima di Natale.