Da una sosta all'altra, Inter, CL a rischio. Tre in casa a dicembre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Inseguimento alla Juventus - Inizia con una gara non morbida la corsa verso lo scettro - puramente figurativo - di Regina d'Inverno. Lo scontro con il Torino nasconde parecchie insidie per l'undici di Antonio Conte, al di là dei tanti infortuni che i granata devono fronteggiare nelle ultime settimane. E sarà propedeutico per Slavia Praga-Inter, sfida fondamentale per un passaggio del turno che si è ingarbugliato sempre di più.

Tra Champions e campionato - Se il Borussia Dortmund dovesse uscire con un punto dal Camp Nou, allora la qualificazione agli ottavi diventerebbe una chimera. A quel punto tutto sulla Serie A dove Spal, Roma e Genoa saranno affrontate in casa prima della sosta, mentre la Fiorentina è l'unica trasferta di dicembre.