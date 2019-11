Da una sosta all'altra, Lazio verso l'addio all'EL. Poi Supercoppa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Poche partite - La Lazio, da qui a fine dicembre, è la squadra con meno partite in Serie A, solamente quattro. Questo perché all'ultima curva - cioè domenica 22 - ci sarà la supercoppa contro la Juventus. Per il resto le sfide contro Sassuolo, Udinese, Juventus e Cagliari, in A, possono essere il viatico per un sorridente Natale: contro i bianconeri, sia friulani che piemontesi, in casa, mentre a Reggio Emilia e Cagliari ci saranno sfide per capire dove potrà arrivare la Lazio.

Fuori dall'Europa League - I biancocelesti vanno bene in campionato, molto male invece in Coppa. Tanto che l'Europa League sembra una chimera, un sogno impossibile da inseguire, a meno che il Rennes non faccia il favore ai biancocelesti, battendo i rumeni all'ultima curva e sperando di vincerle entrambe. Sembra di difficile realizzo, ma così la Lazio potrebbe pensare di più al campionato.