Da una sosta all'altra, Parma per il futuro. Quanti test per ambizioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Derby dell'Emilia - Il lunch match di domenica per il Parma sarà un viatico cruciale per il resto del campionato. Perché una vittoria permetterebbe di rimanere in alto, ma bisognerà fare i conti con gli infortunati: praticamente tutto l'attacco, in emergenza senza Cornelius, Karamoh e Inglese, che potrebbero rientrare più avanti. Insomma, sembra un ostacolo difficile da superare.

Poker per lanciarsi - Poi al Tardini arriverà il Milan, ancora convalescente dopo il cambio tra Giampaolo e Pioli, così come la Sampdoria al Ferraris, all'Immacolata, con Ranieri al timone. Per chiudere due sfide che testeranno le attese: il Napoli è cliente scomodo ma perfetto per le caratteristiche, ipotetiche, della formazione di D'Aversa. Infine il "derby" con il Brescia, abbastanza sentito.