Da una sosta all'altra, Samp 2 volte a Cagliari. Poi derby e Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Due sfida a Cagliari in 3 giorni - Al rientro, domenica pomeriggio, la Sampdoria di Claudio Ranieri ospiterà l'Udinese in una sorta di scontro diretto. Quindi la doppia trasferta a Cagliari: lunedì 2 per la gara di campionato, giovedì 5 per la Coppa Italia. Un impegno in sequenza importante, sia per la Serie A che per la Coppa nazionale.

La Juve prima di Natale e dopo il derby - L'8 dicembre ci sarà la gara interna col Parma, prima del derby col Genoa del 14 sera per quella che è inevitabilmente la partita più sentita dal pubblico doriano. Anche se 4 giorni dopo a Marassi arriva la Juventus, nell'anticipo della 17^ giornata imposto dagli impegni dei bianconeri (Supercoppa contro la Lazio).