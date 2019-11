Da una sosta all'altra, scontri diretti sotto Natale per il Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Subito due gare complicate - Alla ripresa del campionato, domenica sera, il Lecce ospiterà il Cagliari al Via del Mare. La squadra di Maran è una delle più in forma del campionato, come dimostra la classifica, ma nell'impianto salentino non è semplice per nessuno e gli uomini di Liverani proveranno a far valere il fattore campo. Quindi la complicata trasferta di Firenze prima dell'impegno di Coppa Italia contro la SPAL.

Obiettivo chiaro: fare punti sotto Natale - Dopo la sfida di Coppa, il Lecce avrà a disposizione 3 partite in cui provare a fare punti importanti per la classifica: l'8 dicembre in Salento arriva il Genoa di Thiago Motta, una settimana dopo invece gli uomini di Liverani saranno ospiti del Brescia al Rigamonti. Chiusura prima di Natale con la gara casalinga contro il Bologna.