Da una sosta all'altra, tour de force Inter: Barça e doppio derby in Serie A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In attesa del rientro dei tanti nazionali sparsi per il mondo, l'Inter di Antonio Conte lavora già alla sfida di sabato contro l'Udinese. Una gara importante per dare continuità ai 2 successi di inizio stagione, per tenere il passo della Juventus e per preparare al meglio l'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga.

Calendario complesso - La sfida casalinga contro l'Udinese al rientro sarà solo la prima di un filotto di partite decisamente complicate, per i nerazzurri. Dopo la gara di San Siro di sabato infatti per gli uomini di Conte arriverà il derby contro il Milan, la gara interna con la Lazio, la trasferta genovese contro la Samp per poi chiudere col Derby d'Italia contro la Juventus. Una serie complicata di impegni che probabilmente dirà qualcosa in più sulla reale forza e sulla personalità del gruppo nerazzurro.

Avvio morbido prima del Camp Nou - L'esordio in Champions per l'Inter arriverà a metà strada fra le gare di campionato con Udinese e Milan. Lo Slavia Praga è teoricamente l'avversario più morbido del girone e proprio per questo i 3 punti sono un obbligo. Anche perché poi, il 2 ottobre, ci sarà subito l'impegno più complesso in casa di Messi e compagni.

IL CALENDARIO DELL'INTER FINO AL 6 OTTOBRE

14/09 Inter-Udinese (Serie A)

17/09 Inter-Slavia Praga (Champions League)

21/09 Milan-Inter (Serie A)

25/09 Inter-Lazio (Serie A)

28/09 Sampdoria-Inter (Serie A)

02/10 Barcellona-Inter (Champions League)

06/10 Inter-Juventus (Serie A)