Da una sosta all'altra, tour de force Juve: da Madrid al derby d'Italia

In attesa del rientro degli ultimi nazionali, la Juventus di Maurizio Sarri tornerà a lavorare alla Continassa nella giornata di domani dopo i 2 giorni di riposo concessi dal tecnico ai reduci rimasti a Torino. Uno stop di 48 ore utile per ricaricare le pile dopo le fatiche delle prime settimane stagionali in vista del prossimo tour de force che vedrà i bianconeri scendere in campo 7 volte in 23 giorni, ovvero entro la prossima sosta programmata per il weekend del 12/13 ottobre.

Insidia Derby d'Italia - Il campionato, per la Juventus, ripartirà sabato pomeriggio, ore 15, al Franchi di Firenze. Una sfida insidiosa per più di un motivo: la gara contro la Fiorentina, da sempre particolarmente sentita dal pubblico di fede gigliata, arriva infatti a metà strada fra la sosta e la trasferta europea di Madrid contro l'Atletico. Poi il campionato, almeno sulla carta, regala 3 sfide più morbide ai bianconeri: Hellas Verona e SPAL allo Stadium, intervallate dalla trasferta di Brescia per l'esordio in A di Mario Balotelli. Quindi la chiusura col botto, il 6 ottobre nell'ultima gara prima della sosta: il Derby d'Italia contro l'Inter di Antonio Conte a San Siro.

Primo assaggio di vera Champions - In mezzo a questa cinquina di campionato ci sarà spazio anche per due gare di Champions. La prima, mercoledì prossimo, al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. L'altra il primo di ottobre in casa contro il Bayer Leverkusen, sfida semplice solo per chi non conosce il valore della rosa delle Aspirine.