Da una sosta all'altra, tour de force Juve: derby a metà doppietta russa

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Derby in avvicinamento - La Juventus inizierà sabato sera un filotto di 7 partite in 23 giorni, di cui due di Champions League. Avversario di turno il Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra che non trova la vittoria dalla terza giornata contro il Brescia. Il calendario nazionale proporrà il fine settimana dopo la trasferta di Lecce, quindi il Genoa allo Stadium prima del derby in casa del Torino. Chiude questo ciclo di 5 partite la gara interna contro il Milan.

La Champions parla russo - La prossima settimana la squadra di Maurizio Sarri è attesa alla logisticamente non semplice trasferta russa in casa della Lokomotiv Mosca. I bianconeri dovranno cercare la vittoria per provare ad allungare in classifica ed arrivare al giro di boa con un bottino di 7 punti, anche se ovviamente i russi proveranno a sfruttare il fattore campo dopo il ko con l'Atletico e il bel successo in casa del Bayer Leverkusen. Due settimane dopo, invece, la squadra di mister Semin è attesa all'Allianz Stadium per la prima del girone di ritorno.