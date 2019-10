Da una sosta all'altra, tour de force Napoli: due scontri diretti in Serie A

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Serie A complicata - Il filotto azzurro si aprirà sabato pomeriggio con la gara casalinga contro l'Hellas. Una gara da vincere per riprendere il cammino in campionato dopo il pareggio contro il Toro. Poi la trasferta di Ferrara contro la SPAL prima dell'infrasettimanale del San Paolo contro l'Atalanta e la trasferta capitolina contro la Roma. Chiude la cinquina di gare pre sosta la gara casalinga contro il Genoa.

Salisburgo ago della bilancia - Il pareggio contro il Genk ha solo in parte complicato i piani europei della squadra di Ancelotti. Il credito maturato col successo sul Liverpool è ancora presente, come dimostra il primo posto del girone. Ma per evitare brutte sorprese meglio tornare subito al successo nella trasferta austriaca di mercoledì. Poi, due settimane dopo, la squadra della Red Bull arriverà al San Paolo per la prima giornata del ritorno.