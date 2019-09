Da una sosta all'altra, tour de force Roma: tanti gli impegni alla portata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Trigoria nella giornata di oggi, ma solo da mercoledì mister Fonseca potrà avere il gruppo al completo (gli ultimi a rientrare dagli impegni con le nazionali dovrebbero essere Zaniolo, Kolarov e Cetin). A quel punto i giallorossi inizieranno a lavorare al 100% per la gara contro il Sassuolo con in testa un obiettivo chiarissimo: trovare il primo successo stagionale in Serie A dopo 2 pareggi.

Il calendario aiuta - Il campionato giallorosso ripartirà dall'Olimpico, dove domenica arriva il Sassuolo. Poi la trasferta di Bologna, l'Atalanta in casa, quindi Lecce e Cagliari prima della sosta. Una cinquina di partite che potranno dire qualcosa in più sulla reale forza della nuova creatura di mister Paulo Fonseca. Che già contro i neroverdi, domenica, avrà in più l'arma Henrik Mkhitaryan reduce dalla bella doppietta contro la Bosnia con la sua Armenia.

Avvio turco e trasferta austriaca - L'Europa League della Roma inizierà dall'Olimpico. Giovedì 19 settembre nella capitale arriverà il Basaksehir, squadra rivelazione dello scorso campionato che in rosa ha tantissimi grandi giocatori arrivati alle battute finali della propria carriera. Un buon test, sicuramente più impegnativo rispetto a quello della seconda giornata contro gli austriaci del Wolfsberger.