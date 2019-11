Dagospia - Lega Serie A, il presidente Micciché verso le dimissioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gaetano Micciché verso le dimissioni da presidente della Lega Serie A. Lo scrive Dagospia, secondo cui il numero uno di via Rossellini sarebbe pronto a rimettere il mandato, lasciando il posto a un commissario. La notizia arriva dal giorno in cui la Procura federale ha concluso le indagini sulla elezione di Micciché al ruolo di presidente della Lega Serie A, avvenuta per acclamazione e non a scrutinio segreto (a tal proposito il presidente del Genoa, Preziosi, parlò di "non correttezza").