© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Daily Mail fa il punto sul futuro di Christian Eriksen, fantasista danese che vorrebbe lasciare il Tottenham ma sul quale Real e Atletico Madrid, le due principali squadre accostate a lui fino ad oggi, non sembrano essere tanto interessate da mettere in piedi un'offensiva in questi ultimi giorni di mercato. Il rischio per gli Spurs è di trovarsi a perdere a zero uno dei migliori giocatori della loro squadra, dato che il contratto di Eriksen scade nel 2020. Potrebbe comunque pensarci il PSG, qualora Neymar dovesse lasciare il Parco dei Principi, così come la Juventus rimane sullo sfondo, ma solo se riuscisse a cedere altrove Dybala.