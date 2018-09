Daje de tacco come Mancini nel 2003. Il derby perfetto di Pellegrini

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita così può cambiarti la vita. Specie se è il derby, a maggior ragione se è quello di Roma: Lorenzo Pellegrini è stato l'uomo del pomeriggio e meno male che non doveva giocare. E infatti il centrocampista ha iniziato in panchina, non c'era spazio nel 4-2-3-1 disegnato da Di Francesco dove serviva il genio di Pastore sulla trequarti e la sostanza di N'Zonzi-De Rossi in mezzo. In poco più di un tempo il centrocampista ha dimostrato di avere entrambe le qualità: il gol del vantaggio 8 minuti dopo il suo ingresso in campo emulando proprio l'argentino, rimpiazzato per infortunio: con un gol di tacco. Nella stracittadina era già successo un anno fa e anche in quel caso era il gol del vantaggio, lo realizzò Amantino Mancini 15 anni fa e fu la sua consacrazione. Ma la prodezza di oggi è stata solo la punta dell'iceberg, perché Pellegrini è stato un fiume in piena. Badelj ha provato ad arginarlo e l'ha dovuto stendere al limite dell'area, propiziando la punizione decisiva di Kolarov. E poi Fazio, che ha tradotto in rete la sua pennellata su calcio piazzato. In mezzo, tanta generosità, palloni recuperati nella sua area, contrasti vinti, una trance agonistica che lo ha portato a giocare una partita da sogno. Privarsi di un giocatore così ora è difficile.