Dalla Spagna: Inter, Godin ha chiesto la cessione. Può tornare all’Atletico

Secondo quanto riferito dal portare iberico elgoldigital.com il difensore dell’Inter Diego Godin avrebbe chiesto al tecnico Antonio Conte e alla dirigenza di andare via a gennaio non essendo felice della situazione che sta vivendo a Milano. Ad accoglierlo, se i nerazzurri daranno il via libera, ci sarebbe l’Atletico Madrid – il club che lo ha ceduto in estate – che dopo aver ricevuto un secco no dal Betis Siviglia per Aissa Mandi sono alla ricerca di un difensore centrale affidabile e Godin sarebbe il maggiore indiziato per rinforzare il reparto a gennaio.