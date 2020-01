© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano dalla Spagna, dal quotidiano catalano Sport, le ultime di mercato sul Real Madrid. I Blancos sono felici del rendimento dell'uruguagio Federico Valverde, uno dei migliori nell'annata con Zinedine Zidane, e per questo potrebbe lasciare il via libera alla Juventus per riportare Paul Pogba in bianconero. Dopo le parole di Raiola i rapporti con il Manchester United sono ai minimi termini, c'è stato un tentativo di portarlo lontano dall'Old Trafford già a gennaio ma la situazione non ha agevolato la trattativa. A giugno, però, le cose andranno diversamente, con i bianconeri sempre vigili sulla situazione dell'ex juventino, nonché campione del Mondo.