I dati da leader di Arthur e il confronto con Sensi: insieme sarebbero perfetti

Arthur Melo, classe 1996, brasiliano. Professione, todocampista. Numeri e heat map del giocatore del Barcellona non mentono. Un vero e proprio motorino quello Blaugrana. Un giocatore che rientra a pieno nell'idea di calcio di Antonio Conte. Tanti palloni recuperati, chilometri percorsi, entrambe le fasi, palla a terra, qualità e quantità.

Dati da leader E' interessante utilizzare i dati Comparisonator per vedere che le statistiche di Arthur, nella nostra Serie A, lo porterebbero a essere il terzo per passaggi filtranti fatti. Chiaro, il gioco del Barcellona lo agevola, ma nessuno nell'Inter ha la sua media e la percentuale di riusciti è peraltro altissima. Sarebbe ventiduesimo in A per passaggi chiave ma anche qui con una specifica: per percentuale tra tentati e riusciti, sarebbe in testa, mentre sono chiaramente delegati a Messi & co quelli pesanti negli ultimi metri blaugrana.

Il paragone con Sensi Confrontiamo allora, con le immagini che potete trovare in calce a questo articolo, Arthur Melo con Stefano Sensi. Due giocatori paragonati anche di recente e che in futuro potrebbero andare a coabitare. Arthur è più uomo da dribbling e che nonostante questo perde meno il pallone ma Sensi gioca più avanzato: più azioni fatte, più tiri e via discorrendo. Non solo: Arthur è un giocatore di maggior manovra, i dati Comparisonator dicono che Sensi ha recuperato maggior palloni dentro e fuori dalla propria metà campo.

Un giocatore sopra la media Le stats di Arthur, classe '96 del Barcellona, lo inseriscono però nella fascia alta dei centrocampisti. Per azioni d'attacco, dribbling e numeri simili, rientra sempre in una fascia che supera la media della Liga spagnola. Il dato in negativo sono semmai le azioni difensive, un po' perché col Barcellona l'incidenza è chiaramente minore, un po' perché il ruolo è più delegato a Sergio Busquets.