Deportes Cuatro - Messi resta al Barcellona perché s'è ritrovato in un vicolo cieco

Conferme dalla Spagna alla notizia di TycSports relativa alla permanenza al Barcellona di Leo Messi. Nonostante il comunicato di oggi, in cui Messi diceva di considerarsi libero, Messi riporta 'Deportes Cuatro' ha fatto un passo indietro e ha deciso di restare al Barça fino alla naturale scadenza del contratto. "L'ha fatto - si legge - per evitare battaglie legali col club della sua vita".

In realtà, la versione ufficiosa parla di un Messi che nonostante il comunicato s'è trovato in un vicolo cieco, senza via d'uscita. Avrebbe dovuto intentare una battaglia legale col Barça dagli esiti incerti che quasi certamente non l'avrebbe liberato entro il 5 ottobre. E il Manchester City da questo punto di vista era stato chiaro: l'accordo sarebbe stato possibile solo senza strascichi legali. Il padre-agente Jorge Messi non è però riuscito nell'intento e da lì la decisione di restare al Barcellona, di fare un passo indietro.