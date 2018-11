Der Spiegel torna alla carica: "Ronaldo-Mayorga, date due versioni diverse"

Der Spiegel scrive di avere nuovi documenti sul caso Cristiano Ronaldo, accusato dall'ex modella americana Kathryn Mayorga di stupro. Tali documenti dimostrerebbero come la squadra di avvocati dell'asso portoghese abbia messo a tacere la stessa Mayorga nove anni fa.

Un mese dopo l'accordo per 375mila euro il team legale di CR7 prevedendo sviluppi sulla vicenda aveva sottoposto il portoghese a un questionario per avere dettagli sulla notte incriminata e poter preparare la strategia difensiva

Der Spiegel mostra documenti che sostengono come le risposte fornite da Ronaldo al questionario risultino successivamente divergenti rispetto alle originali.

L'avvocato Jay Lavely ha preparato un PDF di 41 pagine dal titolo: "Domande per il Cliente". Il giorno successivo le ha inviate ai colleghi Smith e Osorio de Castro. Questo documento sarebbe stato inviato una prima volta il 3 agosto di quell'anno, e una seconda il 24 dicembre. Le domande contenute sarebbero identiche, ma le risposte no. Ad esempio, alla domanda "Che cosa è stato detto da te e cosa è stato detto dalla signora C" la prima risposta di "X", così è identificato Cristiano Ronaldo, sarebbe stata "Ha detto che non era appropriato fare sesso, dato che ci eravamo appena incontrati. Ma anche così, ha afferrato il mio…", mentre nella seconda sarebbe stato "C ha afferrato il mio…".