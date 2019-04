© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sei giocatori da una parte, quattro dall'altra (ma tre titolarissimi), per un totale di dieci: il derby d'Italia sarà anche il derby delle assenze. In casa Juve c'è ovviamente un occhio di riguardo ai giocatori in condizioni fisiche imperfette in ottica Champions League, coi bianconeri che sfideranno l'Ajax mercoledì all'Amsterdam Arena: Cristiano Ronaldo, ma soprattutto Douglas Costa, il cui rientro in squadra è stato posticipato ancora per non rischiare nulla. Completano la batteria bianconera i lungodegenti Cuadrado e Barzagli, e gli infortunati più recenti Perin e Caceres.

Diverse tegole con cui fare i conti anche per Gattuso: le due più pesanti sono anche quelle più fresche. Durante la sfida all'Udinese il tecnico calabrese ha perso nel giro di pochi minuti sia Donnarumma che Paquetà, che salteranno non solo il derby d'Italia ma anche buona parte di questo rush finale di campionato. Due pedine chiave nelle ultime settimane, a cui si è aggiunto anche Andrea Conti, per affaticamento muscolare, mentre l'infortunio di Bonaventura è più datato e i rossoneri hanno dovuto imparare a conviverci.