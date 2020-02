Derby di Milano, gli allenatori: Conte iconico, Pioli aggiustatutto

C'è una grossa differenza fra Antonio Conte e Stefano Pioli, i due allenatori di Inter e Milan che stasera si affronteranno a San Siro. Perché è evidente come la loro vita in panchina sia una agli antipodi dell'altro. Non è una questione di titoli vinti, perché Conte è fumantino, cerca sempre di attirare su di sé i problemi della squadra - quasi con uno stile Mourinhano - e ha il suo iconico e vincente 3-5-2, eredità dei primi mesi alla Juventus quando provava il 4-2-4 con pochissimi risultati. Invece Pioli riesce a essere più pacato, camaleontico, un aggiustatutto. Come dire: un normalizzatore, come lo avevano definito all'Inter dopo l'interregno di De Boer.

ANNATE DIVERSE - Così se Conte è riuscito a prendersi subito l'Inter, montando il suo 3-5-2 pur con qualche lacuna (sugli esterni, sì, ma anche nella difesa a tre con Godin che sembra poco sintonizzato sulle frequenze) dall'altra Pioli ha avuto qualche difficoltà in più, a causa di un imprinting dato da Giampaolo che era molto differente rispetto al suo. Pioli è riuscito a lavorare, dare una nuova identità, risolvere l'equivoco Suso (anche grazie al mercato) e ridato vita a Castillejo. Certo, ha dovuto cedere Piatek e lo spagnolo, appunto. Ma è un buon modo per cercare di smuovere la sabbia di una squadra che, anche ora, qualche difficoltà ce l'ha ancora.