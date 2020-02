© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come sottolineato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Inter non sembra intenzionata a rischiare Samir Handanovic (per il quale si parlava anche della possibilità di un tutore, ndr) in porta nel Derby di Milano contro il Milan, e il capitano nerazzurro pare destinato a sedersi in panchina. Al suo posto dovrebbe toccare ancora una volta al dodicesimo Daniele Padelli, seppure nelle scorse ore abbia quest'ultimo lamentato alcuni problemi legati a qualche piccola linea influenzale.