© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il primo doveva essere "el jefe", il capo della difesa. L'altro, dopo un anno discreto con Gattuso, era atteso all'esplosione. Invece Diego Godin e Lucas Paquetà non stanno rendendo quanto ci si poteva aspettare, anzi. Per il primo è una questione di adattamento, soprattutto alla difesa a tre: l'interista fa fatica a interpretare il ruolo di centrale di destra, lasciando buchi in una retroguardia comunque molto affidabile. Invece per il brasiliano sembra quasi una questione di saudade, oramai fuori dalle rotazioni di Pioli e vicino all'addio a gennaio.

CESSIONE VICINA? Godin in inverno era praticamente inamovibile, ma la realtà è che Bastoni (e anche D'Ambrosio) gli stanno soffiando il posto da sotto il naso. Però con un triennale da 6 milioni di euro annui è anche difficile spostarsi, pure a giugno. A meno che l'Atletico Madrid non rivoglia il suo ex capitano, non sarà un caso semplice, bensì spinoso. Paquetà invece potrebbe essere più semplice, magari in uno scambio come provato (quasi) con la Juventus per Bernardeschi.