Derby di Milano, le sorprese: Hernandez e Bastoni belle scoperte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'inizio della stagione erano, per diversi motivi, degli oggetti misteriosi. Alessandro Bastoni e Theo Hernandez non potevano essere delle certezze assolute, nonostante valutazioni monstre. Bastoni è stato pagato 31 milioni di euro - almeno per quanto valutato a bilancio, con tre calciatori come Bettella, Carraro ed Eguelfi che avevano fatto il percorso inverso - Theo Hernandez solamente 20 milioni, pochi in confronto a quanto il Bayern ha sborsato per suo fratello Lucas (che però è campione del mondo ed è reduce da grandi stagioni).

COLPI DA 90 - Invece entrambi si stanno dimostrando affidabili, pur essendo calciatori diversi. Bastoni sta prendendo via via sempre più confidenza nella retroguardia di Conte, sfruttando anche i momenti di down di Godin - non abituato al modulo tattico - e proponendosi come uno dei prossimi titolari per l'Inter degli anni a venire. Difficile che sia una plusvalenza, più probabile che rimanga per un lungo periodo. Hernandez invece, pur essendo già passato da una grande squadra come il Real Madrid, sta avendo una continuità ottima per il ruolo, tanto che qualcuno vorrebbe incominciare a paragonarlo a Gareth Bale: prematuro, questo sì, anche per la trasformazione del gallese. Certo è che i 20 milioni pagati finora sono moltiplicati. Almeno per 3.