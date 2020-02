Derby di Milano, le stelle: Ibra e Lukaku chiamati a risolvere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da una parte c'è chi, a 15 anni, spaccava già la rete in Belgio. Dall'altra uno che ha vinto più titoli nazionali che trofei individuali (comunque già molti). Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si giocano il derby della Madonnina per continuare a inseguire un sogno. Sedici gol in campionato per il belga, con Antonio Conte aggrappato alla sua quasi infallibilità per non perdere contatto con la Juventus, lontana tre punti. Invece il Milan deve salire di motori e di giri per recuperare il terreno che lo distanzia dal quarto posto, con Atalanta e Roma che si stagliano a otto lunghezze.

DIVERSI E UGUALI - Hanno giocato a Manchester entrambi, nello United. Ibra ha vinto l'Europa League, Lukaku invece non è mai riuscito a lasciare il suo marchio, né al Chelsea - dove Mourinho decise di cederlo - né ai Red Devils, dove la sua bacheca, in due stagioni, è rimasta desolatamente vuota. Differenti, soprattutto per capacità tecniche, uguali per la mentalità e la voglia di vincere. Lukaku si è caricato il peso del dopo Icardi sul groppone, Ibra lo sta facendo con tutto il Milan, molto in difficoltà prima del suo arrivo. Potrebbe essere un caso il pareggio contro il Verona, di domenica scorsa. Oppure la sua presenza è troppo importante?