I derby di Moratti: "Quante lacrime per il 6-0. Berti andava in trance"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Domenica si giocherà il Derby della Madonnina numero 225. Una sfida che, in passato, ha visto come protagonisti anche due presidenti che hanno fatto la storia del calcio italiano ed europeo. Massimo Moratti, ex numero 1 nerazzurro, ha affidato al Corriere della Sera i suoi ricordi più belli. Ecco un'anticipazione dello speciale che uscirà domenica: "Il primo derby da presidente è stato indimenticabile. Eravamo sfavoriti, e di parecchio. Entrando allo stadio incontrai Berlusconi e Galliani. Dissi, scherzando ma non troppo, di andarci piano. Ridevano sereni. Bianchi impostò il suo discorso sulla differenza tra le due squadre. 'Voi siete quelli seri, perbene, umili. Tra voi e loro c’è di mezzo l’oceano, c’è di mezzo la volta celeste. Insomma il derby di Milano non possono mica vincerlo quelli lì'. Infatti si concluse 3-1 per l’Inter, con reti di Seno, Jonk e Berti. Come Berti mai nessuno: cadeva in trance, ogni funzione vitale sintonizzata sul derby".

Oltre alle gioie, anche qualche delusione. Come la sconfitta per 6-0 dell'11 maggio 2001.

"Versai lacrime vere, copiose. Letterale".

Chi è stato il giocatore del Milan che temeva di più?

"Nordahl, mi faceva paura. Era tipo Barbablù. Arrivavo in tribuna, vedevo quella figura enorme in mezzo al campo e mi prendevano i brividi. Ero terrorizzato".