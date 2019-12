Derby quiz - Ranieri: "Il più sofferto quando tolsi Totti-DDR. Per fortuna vinsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È tempo di derby quiz per Thiago Motta e Claudio Ranieri. I due tecnici si sfideranno in Genoa-Sampdoria, sabato alle 20.45. DAZN li ha messi a confronto, proprio a tema stracittadina. Partiamo dal più esperto, Ranieri.

Il derby per cui hai sofferto di più.

"Facile, Roma-Lazio. Perdevamo il primo tempo 1-0, negli spogliatoi dissi a Totti e De Rossi di cambiarsi perché avevano finito la loro partita. Fortunatamente, abbiamo vinto 2-1. Ho sofferto perché se avessi perso quel derby credo che sarei rimasto lì fuori allo stadio".

Il derby con le coreografie più belle.

"Non ricordo, ma sono tutte belle. È sempre bella l'atmosfera che si vive in città".

Il derby più sentito in settimana.

"Difficile. Posso dire che quelli di Londra son quelli più normali, essendoci molte squadre in Premier League non c'è tutta questa rivalità. Magari una è rivale di un'altra, ma non di tutte".

Il giocatore più da derby che hai conosciuto.

"Quello che segna".

Il derby più bello che hai vinto.

"Proprio quello lì con la Roma".

In cosa è speciale il derby di Genova.

"Fatemelo giocare e poi ve lo dico. Per quello che so parliamo di due tifoserie meravigliose, con coreografie stupende, che stanno dietro alla squadra e sono molto sportive".