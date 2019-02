Destinazione Baku. Napoli, Insigne indica la via per il successo

Fonte: Dell'inviato a Zurigo

È arrivato il momento di vincere qualcosa. Parole e musica di Lorenzo Insigne, che ieri da Zurigo ha lanciato la candidatura del Napoli alla vittoria finale dell'Europa League. Adesso che Marek Hamsik è andato via, il nuovo capitano della compagine azzurra è lui. Attaccante cresciuto nel settore giovanile partenopeo e primo tifoso della squadra. Che, secondo lo stesso Insigne, continuerà a fare bene in campionato puntando ad arrivare alla finalissima di Europa League a Baku. Un passo alla volta, però. Perché stasera c'è da superare lo Zurigo e ipotecare il passaggio del turno, così da alimentare il sogno dei calciatori, del club e dei tifosi. L'obiettivo comune è quello di riaprire la bacheca. L'ultimo trofeo conquistato (Supercoppa nel 2014 contro la Juve) fu sollevato al cielo da Hamsik, Insigne spera di imitarlo presto. "Ci siamo stancati di non vincere", le dichiarazioni di Lorenzinho che vuole trascinare il Napoli fino a Baku.