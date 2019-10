© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il contratto che firmerà quest'oggi Stefano Pioli col Milan. Per l'ex Fiorentina è pronto un biennale ad un milione e mezzo di euro all'anno. Un contratto che tuttavia risulta elastico, grazie ad un gentleman agreement che permette al club, così come al tecnico, di liberarsi o rivedere l'accordo in base ai risultati ottenuti.

Nella mattinata di oggi arriverà la firma sull'accordo, mentre nel pomeriggio Pioli dirigerà il primo allenamento da tecnico rossonero.