I dettagli della strategia Juve per Rovella: lasciarlo al Genoa e dare anche Portanova

La Juventus guarda al futuro e punta gli occhi in casa Genoa. Lo fa per uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano come Nicolò Rovella. Sette presenze in questa Serie A e una in Coppa Italia, il classe 2001 è stato uno dei titolari a sorpresa del ciclo di Rolando Maran, per adesso subentrato nella gara di La Spezia con Ballardini in un Genoa decisamente a trazione d'esperienza con una media età superiore ai trent'anni. La strategia della Juventus è opzionare ora Rovella e portarlo a casa in estate, valutandolo in ritiro e poi eventualmente decidese il da farsi, se tenerlo o darlo ancora in prestito. Per Rovella, nelle idee bianconere, ci sarebbero altri sei mesi in prestito al Genoa e per convincere il club di Preziosi, nell'operazione, la Juve vuol mettere sul piatto Manolo Portanova.