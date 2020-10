Devo cantare? Rivedi Immobile dopo il 3-1 al Dortmund: "Una notte incredibile"

"Devo cantare?" Ciro Immobile dopo la grande notte di Champions ha iniziato con una battuta la sua intervista a 'Sky'. Un gol e un assist, il centravanti della Lazio è stato il migliore in campo nella sfida contro il Borussia Dortmund vinta 3-1 dai biancocelesti: "E' stata un'emozione incredibile riportare questa società e questa maglia in Champions, c'era un sapore in più e siamo soddisfatti perchP la partita è stata fatta alla perfezione. Incontravamo una squadra forte, era una partita difficile ma ci serviva una partita così per darci la svolta mentale, dopo la partita contro la Sampdoria, per poter dire la nostra tra le grandi d'Europa e anche in campionato", ha detto nel corso dell'intervista. Ecco il video.