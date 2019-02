Di necessità virtù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha terminato il suo calciomercato senza l'acquisto del regista che molti, a Firenze, chiedevano a gran voce. Pioli però, ha cercato di fare necessità virtù, prima trasformando una mezzala pura come Veretout in mediano davanti alla difesa, poi, ultimamente, lanciando in quel ruolo Edimilson. Il centrocampista svizzero, arrivato in estate in prestito dal West Ham, non aveva mai convinto negli altri ruoli che gli erano stati assegnati, mentre davanti ai difensori ha cambiato il proprio volto diventando utile alla causa tattica gigliata.

Nella partita di oggi ha sbloccato anche il proprio personale tabellino con un gol da fuori che ha permesso alla Fiorentina di pareggiare e di non uscire dal campo sconfitta, dimostrando una volta di più di essere in netta crescita e di trovarsi bene in un ruolo che in pochi pensavano potesse essere adatto a lui. Ovviamente servirà continuità per capire se potrà essere lui il terzo del tridente in mediana con Veretout e Benassi, ma è chiaro che se dovesse continuare a giocare così, Pioli guadagnerebbe un giocatore in più in un settore del campo che ha creato i maggiori dubbi soprattutto per i tanti giocatori impiegati nel corso della stagione.

Per il riscatto dagli Hammers c'è tempo, anche se all'interno della società viola ci sono diversi dirigenti molto convinti dal suo rendimento e dalle sue qualità. Considerando anche la sua giovane età (è un classe '96 n.d.r.), è giusto quanto meno essere ottimisti. Sicuramente investire su di lui non comporterebbe molti rischi. Il futuro viola può passare anche dai suoi piedi, dovrà essere il suo allenatore a decidere se dargli ancora fiducia oppure se continuare a cambiare.