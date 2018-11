Difese flop d'Europa: Chievo peggiore in Italia. Il Fulham non sta meglio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche in questo caso il Chievo comanda questa particolare classifica di demerito. Sono 30 le reti subite dalla squadra prima di D'Anna e poi di Ventura. A livello numerico ha fatto peggio il Fulham in Premier, che da inizio stagione ha incassato ben 31 gol. In Spagna le peggiori sono Huesca e Rayo Vallecano, entrambe con 25 gol subiti. Gli stessi del Dusseldorf in Germania. Chiusura col Guingamp, ultimo col Monaco, la cui difesa ha subito 28 gol.

Serie A - Chievo Verona, 30 gol subiti in 12 partite

Premier League - Fulham, 31 gol subiti in 12 partite

Liga - Huesca e Rayo Vallecano, 25 gol subiti in 12 partite

Ligue 1 - Guingamp, 28 gol subiti in 13 partite

Bundesliga - Dusseldorf, 25 gol subiti in 11 partite