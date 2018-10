Difese flop d'Europa: Leverkusen shock. Malissimo anche il Fulham

© foto di Imago/Image Sport

Peggior attacco e peggior difesa. Non è certo l'inizio di stagione che il Frosinone sognava ma ci sono altre squadre in crisi nerissima in Europa. Il Bayer Leverkusen ha da sempre sogni di gloria ma è la peggior retroguardia insieme a Friburgo e Hannover 96. Malissimo anche il Fulham che, nonostante gli investimenti, è in coda insieme ai fanalini della Premier League come Cardiff City e Huddersfield (si salva, almeno qui, il Newcastle di Rafa Benitez, ndr).

Serie A Frosinone, 18 gol in 7 partite

Premier League Fulham, Cardiff City, Huddersfield, 16 gol in 7 partite

Liga Huesca, 17 gol in 7 partite

Ligue 1 Guingamp, 17 gol in 8 partite

Bundesliga Bayer Leverkusen, Friburgo, Hannover 96, 13 gol in 6 partite